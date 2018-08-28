خرجت الإعلامية إيمان عز الدين من غرفة العمليات، بعد خضوعها لعملية جراحية استمرت أكثر من 5 ساعات، وذلك نتيجة الحادث التي تعرضت له صباح أمس الإثنين.

ونشر حساب إيمان عز الدين على "فيسبوك"، صورة لها فور خروجها من العمليات، مرفقة بتعليق: "خرجت الإعلامية إيمان عزالدين من غرفة العمليات صباح اليوم بعد جراحة معقدة استمرت 5 ساعات والحالة مستقرة إلى حد ما مع وجود كسور مضاعفة فى القدم اليمنى وارتشاح في المخ وكدمات وسحجات في عدة أماكن".

وكانت الإعلامية إيمان عز الدين، تعرضت لحادث سير مروع، صباح الاثنين، وكتب شخص مُقرب لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين إلى حادث سير مروع وهي الآن بين يدي الله حيث تخضع إلى عدة جراحات دعواتكم لها بالشفاء بظهر الغيب".

يذكر أن إيمان عز الدين، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج "الشعب يريد" و"بصراحة" و"مفتاح الحياة" و"90 دقيقة".