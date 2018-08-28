نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، بالعمل بنسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة خلال الفترة من 1/6/ 2017، حتى 30 نوفمبر الماضي، أثناء حساب قيم نسب التعويضات عن الأعمال المنفذة خلال تلك الفترة.

وتلك النسب عن شهر مايو 2017، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 31/7/2018، وما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو المنصب الذي يشغله "مدبولي" أيضاً.