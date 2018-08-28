عقدت اللجنة المصغرة من لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعا اليوم، بمقر مجلس النواب المصري، بحضور النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ممثلا عن مصر، والنائب النمساوي شتيفن شناخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وحرص الدكتور محمد أبو ستة، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عقب انتهاء الاجتماع، على توجيه الشكر لمجلس النواب المصري لدعم نشاطات اللجنة واستضافته انعقاد اللجنة المصغرة لوضع أجندة العمل للفترة المقبلة.

وقال "أبوستة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة المصغرة وضعت عدة قضايا على أجندتها تتعلق بالطاقة المتجددة والمياه والبيئة فيما يخص دول البحر المتوسط، خصوصا وأن كل منطقة لها اهتمامتها المختلفة، متابعا: ونحن يهمنا الطاقة المتجددة بشكل خاص، وسيتم التطرق لمشاكل المياه في مصر والأردن والأراضي الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى إمكانية عقد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة بأسبانيا، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية والمشتركة بين ممثلي برلمانات الدول الأعضاء، منها تلوث البحر المتوسط بسبب ناقلات النفط وتلوثه بسبب المواد البلاستيكية، والطاقة المتجددة، ووضع اللاجئين الفلسطينين وتحسين نوعية المياه في معسكرات اللاجئين التي تعاني من نقص المياه والكهرباء، الأجيال القادمة ستكون في حالة سيئة.

وأشار"أبوستة"، إلى أن اللجنة تصدر توصيات البرلمانات من الدول الأعضاء لتحسين ظروف اللاجئين لكن ينقصنا التنفيذ وهو على عاتق الدول الأعضاء.