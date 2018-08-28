أقدم مجهولون، اليوم، على سرقة مبلغ مالي يقدر بنصف مليون جنيه من مندوب تحصيل أموال بشركة خاصة، بعد استيقافه بأحد الطرق الفرعية بمدينة بني سويف، تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث قسم بني سويف، بوصول محمد عبدالتواب مصطفى، 37 سنة، مندوب مبيعات بشركة، "tbe مصر للخدمات وحلول السداد"، ومقرها الرئيسي القاهرة، إلى مستشفى السلام التخصصي، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن وكسر مضاعف بالفخذ.

على الفور انتقل لموقع الحادث العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، وبسؤال المصاب قرر أنه عقب تحصيله مبالغ مالية لصالح الشركة التي يعمل بها من عملائها ببني سويف، والتي تقدر بنصف ميليون جنيها وأثناء استقلاله سيارة رقم 51219 ملاكي بني سويف ومعه صاحب سوبر ماركت ببني سويف يدعى "ع.م.ع" أحد عملاء الشركة، لتوصيله لمسكنه، فوجئا بسيارة "تاكسي" يستقلها شخصان ويقودها شخص ثالث، تتوقف أمام سيارتهما ونزول شخصيين منها ومحاولة سرقة المبالغ المالية التي قام بتحصيلها وعند مقاومته لهما أطلق أحدهما النار من بندقية بحوزتهما تجاهه، ما أدى إلى إصابته وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير البحث الجنائي ورئيس البحث الجنائي بالمديرية لضبط مرتكب الواقعة والمسروقات والأسلحة المستخدمة في الحادث.