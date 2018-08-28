قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لم يتم حتى الآن إقرار زيادة أسعار الصحف إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة مختلف الآراء التي طرحها الكُتاب والصحفيين والمعنيين بشؤون المهنة بشأن الزيادة وتأثيرها على معدلات التوزيع ومدى تحقيق النتائج التي تترتب على الزيادة حال إقرارها.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، على الدور المهم الذي تلعبه الصحف في صياغة الرأي العام وحق القراء في الحصول على الصحيفة بسعر مناسب، ودراسة الأعباء المالية التي تتحملها الصحف نتيجة ارتفاع سعر الورق ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن في هذه المعادلة بما يخدم دور الصحافة والعمل على انتشارها.