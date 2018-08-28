استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 459 حاجا أفريقيا من "حجاج الترانزيت" ضمن الجسر الجوي، الذي تسيره الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة نحو 100 الف من حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

ووصل الحجاج على متن طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران، حيث وصل 257 حاجا من حجاج دولة مالي، بالإضافة لـ125 من حجاج دولة تونس وعدد آخر من حجاج لندن وميلانو.

وشكلت سلطات مطار القاهرة الدولي فريقين من العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج الأفارقة، وخصصت إحدى صالات الترانزيت بالمطار لحين إقلاع رحلاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

فيما تبدأ شركة مصر للطيران، بعد غد، تسيير أولى رحلاتها الجوية الخاصة بعودة حجاج فلسطين إلى مطار القاهرة الدولي علي أن يجري نقلهم بواسطة النقل البري إلى معبر رفح.

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، سير العمل داخل صالات الوصول بمبنى الرحلات الموسمية للحج والعمرة، وتأكد من توافر الإمكانيات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وشدد على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر، كما اطمأن على التنسيق الجيد بين جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات للخروج بموسم حج ناجح هذا العام.

وبدأت "مصر للطيران" جسرها الجوي، أمس الأول، لعودة أكثر من 68 ألف حاج من المملكة العربية السعودية عقب أداء مناسك الحج.