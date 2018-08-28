أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن توفير اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، 15 شقة في الأبراج القائمة أمام استاد طنطا الرياضي بالتقسيط على 5 سنوات لاستغلالها كشقق سكنية للطلاب الوافدين لجامعة طنطا.

من جانبه أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن هناك تعاون بين المحافظة وإداراة الجامعة للعمل على توفير كافة سيبل الراحلة للطلاب وخاصة الوافدين وأن المحافظة عملت على توفير 15 شقة لهم، مؤكدا على ما تحتله جامعة طنطا من مكانة مرموقة على مستوى الجامعات المصرية، باعتبارها منارة التثقيف والتنوير بقلب الدلتا النابض.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع المحافظة وتكاتف الجهود وتسخير كافة إمكانيات الجامعة لخدمة المحافظة والمواطنين ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل إقليم الدلتا.