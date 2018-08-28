فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، صالة الاستراحة الرئاسية؛ استعدادا لمغادرة تران داي كوانج رئيس فيتنام، بعد زيارة لمصر استمرت 4 أيام.

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية مكثفة، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بأجهزة الكشف عن المعادن.

وشهد قصر الاتحادية أمس قمة مصرية فيتنامية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره تران داي كوانج، بحث خلالها الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي قدما في الاستفادة من إمكانيات البلدين على مختلف الأصعدة.

ويزور الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج وزوجته مصر، منذ السبت الماضي، في زيارة تستغرق 4 أيام استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات بين فيتنام ومصر وتبادل الخبرات وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، فضلا عن البحث عن فرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.

والتقى رئيس فيتنام، الرئيس السيسي، أمس، وشهدا توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك، كما زار رئيس فيتنام مجلس النواب والتقى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.