طالب اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جميع المديريات والجهات التنفيذية بالتعاون والتنسيق وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح ملتقى "سانت كاترين للسلام"، المقرر عقده منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري بمدينة سانت كاترين، بالتعاون مع وزارات "الأوقاف، والثقافة، والآثار، والتنمية المحلية" وجهات أخرى.

وقال فوده، إن الملتقى يهدف إلى إرسال رسالة للعالم بأن سيناء بلد الأمن والأمان والسلام وملتقى لجميع الأديان، حيث أن مدينة سانت كاترين ذات الطابع الخاص تعد من أهم مناطق السياحة الدينية على مستوى العالم.

جاء ذلك، اليوم، خلال ترأس المحافظ الاجتماع الدوري النصف شهري، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة، بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية.