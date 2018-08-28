دعت 9 فصائل فلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدرته بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية خصوصًا ملف المصالحة برعاية القاهرة، إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني جديد، بهدف "مواجهة صفقة ترامب التصفوية، التي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة والعبث بحق العودة للاجئين، كما عبر عن ذلك المجرم ترامب".

وأكد البيان ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية "المسيئة" التي "تحمل في طياتها مزيدا من الشرخ والتباعد الوطني، وتضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة، وتثقل على المخلصين والساعين لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل معا وسويا بما يخدم مشروعنا الوطني وإنجاز الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض".

وأشار البيان إلى "ضرورة البدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011، ووضع الآليات الضرورية، لذلك مشددين على ضرورة إنجاح جهود الراعي المصري الشقيق لتحقيق الوحدة".

وأضاف البيان: "لقد آن الأوان لرأب الصدع الوطني وتحمل المسئولية الأخلاقي، من جميع الأطراف اتجاه قضايا الجماهير وكرامتهم ووقف كل أشكال القهر، الذي يتعرض له أبناء شعبنا بسبب الاحتلال والحصار، وعليه فإننا ندعوا إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة كي ننجز الوحدة والشراكة ونتجاوز الانقسام، لنكسر الحصار الظالم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونتصدى لكل المؤامرات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقع على البيان،9 فصائل هم: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة "حماس"، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وطلائع حرب التحرير الشعبية.