قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عمل البيئة ليس محليا أو وطنيا وإنما يقوم على اتفاقيات دولية وعالمية ودائما ما يركز الحوار على دور الدول المتقدمة على دفع عجلة التنمية في الدول النامية التي كانت أقل نصيبا وقت الثورة الصناعية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "الحياة أحلى" على شاشة "الحياة": "البيئة بدأت في مصر في تجمع مجموعة من الجهات المانحة، وقالوا إننا عايزين كوادر شابة تفهم في الموضوعات دي، وابتدوا في التسعينات إنشاء مكتب التعاون الفني داخل جهاز شؤون البيئة قبل إنشاء الوزارة ثم انتقلوا إلى جامعات ومنظمات دولية".

وتابعت: "كنت محظوظة إني اشتركت في هذا المكتب كآخر منضمة بالمكتب، وكانت وزارة الدولة لشؤون البيئة تحت قيادة الدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتور إبراهيم عبدالجليل وعملت على تنسيق عمل الجهات المانحة".