قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بدراسة متكاملة لحل المشكلات البيئية في كل المحافظات، موضحة أن المدافن الصحية شيء هام للغاية للانتهاء من المخلفات، حيث إن مصانع تدوير المخلفات يتبقى منها بعض القمامة تحتاج لمدافن صحية.

وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها في برنامج "الحياة أحلى"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الحكومة لن تستطيع في ظل الأعباء الحالية الحفاظ على البيئة وحدها، موضحة أن كل دول العالم تعتمد على إشراك القطاع الخاص في منظومة الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وتابعت وزيرة البيئة أن الدولة تسعى أن يكون هناك تنوع في المنتجات وتصدير لها وتنافسية في الأسواق، ليحدث تحول اقتصادي حقيقي، مؤكدة أن ذلك لن يكون سهلا دون إشراك القطاع الخاص وتدخله بطريقة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية.