تقًدم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، واللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، منذ قليل، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند شرطة "أحمد عيد حسن" ابن قرية زرابي الحيبة في مركز الفشن، والذي استشهد بالعريش.

وأدى المحافظ ومدير الأمن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور المحاسب محمود مغربي، رئيس المدينة، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمربن عبدالعزيز، والشيخ أحمد عبدالعال، أمام وخطيب المسجد، والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وأقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد، حيث انطلقت من أمام المسجد وسط هتافات منددة بالإرهاب.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن والمواطن في أمن واستقرار.