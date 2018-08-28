قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاقتصاد الأمريكي يُحقق تقدمًا لم يحدث من قبل في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث انخفضت نسبة البطالة لأقل من 4%، فيما انخفضت نسبة التضخم لأقل من 1.5%، بينما زادت نسبة النمو لأكثر من 2.6%.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحزب الجمهوري يستطيع الدفاع عن ترامب بإنجازات حقيقية خاصة أن عدد كبير من أعضاء الكونجرس معجبون بسياسات ترامب.

وأشار مكرم، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بالحرب التجارية الخارجية، مما يؤكد أن الأوضاع المالية والاقتصادية بأمريكا جيدة للغاية.