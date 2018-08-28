إزالة أكشاك مخالفة خلال حملة مرافق في المنيا

شن قسم المرافق بالمنيا، حملة مكبرة، اليوم، أسفرت عن إزالة 256 حالة إدارية، 20 حالة إشغال طريق، 36 غرامات فورية، إعدام 25 كلب ضال، 17 إدارة محل بدون ترخيص، 3 باعة جائلين، 5 محاضر بيئية، 17 إزالة كشك بقرار أداري، مخالفات مباني، تعديات على أراضي زراعية، وبلغ إجمالي الحالات التي تم تنفيذها 382.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، قد وجه بمداومة تنفيذ تلك الحملات لرفع المخالفات وضبط مرتكبيها، وتكثيف الجولات الميدانية بدائرة المديرية، وأصدر تعليمات مشددة لقسم المرافق بالتعامل الفوري مع كافة حالات الإشغالات والمقاهي والكافيهات بدون ترخيص وسرعة رفعها وبالأخص الواقعة بالشوارع والميادين الرئيسية لإحكام الرقابة عليها وإظهار التواجد الشرطي بهدف إعادة الانضباط للشارع المنياوي وتسيير الحركة المرورية.