يفتتح عصام البديوي محافظ المنيا، يرافقه حلمي فوزي سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، مساء غد الأربعاء، معرضا للمنتجات والمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، ضمن ملتقى اليوم الثقافي "المصري-الإندونيسي" والذي تستضيفه مكتبة مصر العامة، بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق المكتبات.

وقال البديوي، إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضاف أن الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وإندونيسيا وما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار، كما أنه فرصة للتبادل الثقافي بين البلدين وعرض فرص الاستثمار، وإبراز المعالم والمميزات التي تتمتع بها محافظة المنيا كافة.

وقالت دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة، إنه جاري العمل على قدم وساق داخل المكتبة استعدادا لفعاليات الملتقى، والذي سيتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والإندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، وكورال وفلكلور شعبي مشترك بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.