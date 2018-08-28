أمرت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، بإحالة المتهم بقتل "نقاش" بشاطئ "أبويوسف" لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتسلم "الدهشان" تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى قائمة أدلة الثبوت بالواقعة، وبعد الاطلاع عليهم، أمر بسرعة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام الجنايات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة ومتوفى، بشاطئ بمنطقة أبو يوسف، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كلآ من طرف أول "م. ا. ا"، 40 سنة، نقاش، مقيم بمنطقة الحضرة الجديدة التابع لقسم باب شرقي مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، وتوفى، وطرف ثان ويدعى "و. م. ا"، 39 سنة، بدون عمل، مقيم بمحافظة القاهرة.

ووفقًا للمحضر الرسمي في قسم شرطة الدخيلة، أن المشاجرة نشبت بعد معاكسة الجاني "المتهم الثاني" زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، أخطرت النيابة العامة، وجرى التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة.

وقال مصدر أمني، إنه وفقا للتقرير الطبي على المتهم تبين أنه يتعاطى مخدرات واستخدم سلاح أبيض في عملية القتل، كما جرح زوجة المجنى عليه أثناء محاولتها تخليص زوجها من بين يده.

وأكد مصدر طبي بمستشفى مبرة العصافرة غرب الإسكندرية، لـ"الوطن"، أن الحالة وصلت قادمة من شاطئ "أبي يوسف" وكان المجنى عليه في حالة حرجة جدًا من الصعب إلحاقها وكان يتلفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصولة، مصاب بجروح طعنية بجميع أنحاء الجسم "مذبوح" من عند الرقبة والحاجب والأيدي.