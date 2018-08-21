عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس الاثنين، اجتماعا بقيادت مديرية أمن الإسكندرية، لمراجعة خطة تأمين المديرية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الداخلية، أهمية التواجد الأمني المكثف بالمحاور الرئيسية والميادين والساحات المخصصة لصلاة العيد، ونشر الدوريات والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف بما يضمن سلامة وأمن المواطنين، وكذلك تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور، بما يحقق الحد من وقوع الجرائم بشقيها السياسي والجنائي.

وأشار الوزير، إلى أهمية تشديد الرقابة المرورية على الطرق المتوقع أن تشهد كثافات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كل الطرق والمحاور لا سيما الطرق السريعة، والربط الكامل بغرف عمليات المرور لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المدينة.

وشدد الوزير على ضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظه والدقة في تنفيذ الخطط الأمنية وتفعيل أقصى معدلات التأمين، لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وتوفير الحماية الكاملة والتعامل الفورى مع البلاغات، بما يستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين الوافدين للمحافظة لا سيما خلال فترة الصيف والأعياد.

ووجه الوزير القيادات الأمنية بكل مستوياتها الإشرافية بأهمية المتابعة الميدانية لسير الأداء الأمنى بما يحقق الأمن للمواطنين، ومواصلة استنفار وتضافر الجهود والتنسيق الكامل بين كل القطاعات وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة، بما يكفل مواجهة كل صور الخروج على القانون بمنتهى الحسم، مؤكدا أهمية التوعية المستمرة للقوات بكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الوزير بالجهود الأمنية التى تبذها كل أجهزة وزارة الداخلية بجميع المجالات، لبسط السيطرة الأمنية وضبط العديد من القضايا السياسية والجنائية المتنوعة، معربا عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد الأمني.