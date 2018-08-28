قال رجب ضاحي، والد الطفلان اللذان ألقتهما أمهما في ترعة البحر اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار في مركز المنيا، إن ابنه الأكبر "محمد" الذي لقى مصرعه غرقًا، حاول الهروب من أمه فتعقبته وأمسكت به من الخلف بعد أن نجح في العدو لمسافة تقدر بنحو 9 أمتار، فألقته داخل الترعة، وجرفه التيار مع شقيقه الرضيع لمسافة 100 متر.

وأضاف: تدخل أحد الجيران ونجح في انتشال الرضيع "هاني" الذي كان طافيًا على سطح المياه نائمًا على ظهره ولم تلمس المياه الجزء العلوي لجسده حيث كان ملفوفًا بلفة مبطنة بأكياس حالت دون غرقه وساعدته في الطفو على سطح المياه، بعد أن القته الأم قبل شقيقه الغريق.

وتابع أن زوجته "المتهمة" اصطحبت طفليه "محمد، 4 سنوات"، و"هاني، 6 أشهر"، وتوجهت بهما إلى أحد المنازل غير المسكونة والملاصق لشاطئ الترعة من الناحية الغربية، وأثناء ذلك كانت تتعقبها ابنتا شقيقي عبدالله وتُدعيا "شيماء، 8 سنوات، وندا، 7 سنوات"، فطلبت زوجتي منهما أن تعود إلى المنزل لإحضار "شورت" لأحد الطفلين، وبعد أن انصرفتا ابنتا أخي وأدارتا وجههما، ألقت زوجتي بالرضيع "هاني" داخل الترعة.

وأكد الأب أنه استيقظ يوم الواقعة من نومه وتوجه للعمل في أرضه وبعد فترة تلقى اتصالا هاتفيا من زوجة شقيقه تخبره بأن زوجته ألقت طفليه في المياه، وتابع "زوجتي اعترفت أمام الناس بأنها ألقت أطفالي في المياه، وأطالب القضاء بإعدامها لأنها غير جديرة أن تكون أمًا لطفلين ومن الحرام أن يقال إنها أم، ولم أتحدث معها خلال التحقيق، فهي زعمت أنها ارتكبت جريمتها انتقامًا منى بسبب معاملتي السيئة لها، وهذا ليس حلًا فهناك حلول غير القتل للتخلص من المعاملة السيئة، فزوجتي كان يمكن لها أن تترك المنزل أو تطلب الطلاق".

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام سيدة تدعى "الشيماء. ص. ع"، 24عامًا، بإلقاء طفليها كلًا من "محمد. ر. ض"، 5 سنوات، و"هاني. ر. ض" 6 أشهر، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي بقرية صفط الخمار.

انتقل فريق بحث جنائي ضم المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسري رئيس المباحث، لمعاينة مكان الواقعة، حيث جرى إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري شقيقه جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعى "ر. ض"، 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.

وقررت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفليها داخل ترعة البحر اليوسفي، وقتل أحدهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الثاني "الرضيع".