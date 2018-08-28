أكدت وزارة الأوقاف، أنها رفعت كمية التعاقد بشأن صكوك الأضاحي إلى نحو ثلاثة آلاف رأس من البقر بما يزيد على 550 طنا من اللحوم المشفاة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك إضافة إلى جهود بعض مجالس إدارات المساجد الكبرى الإضافية، حيث ذبحت جمعية مسجد عمرو بن العاص وحدها 10 رؤوس من البقر وتوزيعها على المستحقين.

وتوجهت الوزارة بالشكر والتقدير لمن أولوها ثقتهم، كما شكر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بكل الشكر إلى قيادات الأوقاف والعاملين بها الذين يثبتون دائما أنهم على مستوى المسؤولية ودرجة عالية من الكفاءة في كل ما يسند إليهم من مهام دعوية أو مشاركة مجتمعية.