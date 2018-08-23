وزعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء على صلاح رئيس المدينة، اليوم، ما يقرب من 400 كيلوجرام لحوم أضاحي على عمال النظافة والأسر الأكثر احتياجا، ضمن الـ55 رأس ماشية أضاحي بعد ذبحها بالمجازر تحت الاشراف البيطري الكامل، بالتعاون مع جمعية "الأورمان" ومؤسسة "مصر الخير".

وقال رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إنه جرى توزيع اللحوم عقب وصول "عجلين" مذبوحين بمجزر كفر الشيخ، تنفيذاً لتعليمات اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، بالإضافة إلى توزيع لحوم مجمدة من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة بالمركز، وتحت إشراف التضامن والأورمان.