وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، تعليماته للمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بالتعاون مع مديرية الطرق وشركة المقاولين العرب لنقل خط المياه الناقل لمدينة رأس البر حتى لا يتعارض مع أعمال الإحلال على الطريق وإعادة تكسير مرة أخرى، بتكلفة 270 مليون جنيه.

ويعد نقل خط المياه إنجاز كبير للمحافظة ويسهم بدوره في فصل رأس البر عن مراكز ومدن المحافظة مما يؤدي إلى عدم تأثر ضغوط المياه بداخلهم باستهلاك المصطافين وتحسين ضغوط المياه بكفر البطيخ وكفر سعد والسنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط، والمهندس ضياء عوض، مدير مديرية الطرق.