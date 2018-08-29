أكد الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الانتهاء من نسبة كبيرة من قوائم الانتظار في المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى علاج 5438 حالة من أصل 6482 ألف حالة انتظار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أن التكامل بين مؤسسات الدولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ساهم بشكل كبير للغاية في تقليل قوائم الانتظار، مشيدًا بتعاون مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجمعيات غير الهادفة للربح.

وأشار إلى أن نسبة الانتهاء من قوائم الانتظار تتراوح بين 23% إلى 86%.

ولفت إلى أن حالات الانتظار في عمليات القسطرة وصلت إلى 9000 حالة، وهو ما يعني أن الدولة لم تكن تستغل إمكانياتها بالشكل الأمثل بسبب توفر 78 جهاز قسطرة في المستشفيات التي تمتلكها الدولة، تستطيع من خلالها إجراء حوالي 8000 عملية شهريًا.