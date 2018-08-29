وافقت الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، على المعالجة السينمائية لفيلم "العميل" عن قصة وطنية لأشرف مروان، صهر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وعبر مؤلف الفيلم السيناريست هاني سامي، عن سعادته البالغة بالأمر، قائلا: "لم أصدق خبر موافقة الرقابة على العمل خاصة أنني تقدمت به منذ عامين، وجاءت الموافقة قبل أيام فقط".

وأضاف، لـ"الوطن": "ستكون هناك جلسات أولية مع المنتج لوضع المبادئ الأولي التي من المقرر أن يسير عليها العمل، وربما سنلجأ لتعديلات فى السيناريو، ولم نستقر بشكل رسمي على أبطال العمل".