عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لأغنية جديدة للفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم يهاجم فيها "رقصة كيكي".