أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد المصري، القرار رقم 125 لسنة 2018 بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام للجنة المرأة العامة لحزب الوفد بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور محمد بركات، رئيس حزب الوفد بأسيوط والمتحدث الرسمي للحزب بالمحافظة إن القرار شمل تعيين ميرفت مشرف أبوحشيش رئيسا للجنة فضلا عن تعيين كل من (زينب سيد توني إبراهيم، لوريتا ميلاد مرقس، عبلة علي بكري، عزة سعد عليوة، نبيله أديب بشاي) نواب لرئيس اللجنة فضلاً عن تعيين سهام بشرى مرقس ميخائيل سكرتير عام للجنة.

وأضاف بركات أن القرار يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة وذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ولائحة اللجان الإقليمية، بناء على التنسيق مع اللجنة العامة بالمحافظة.

وأكد بركات مواصلة عقد الاجتماعات الموسعة بمقر الحزب للتنسيق وتحديد آلية العمل وتنفيذ برنامج الحزب خلال المرحلة القادمة بناء على تكليفات رئيسه، لافتا إلى إعلان باقي اللجان الفرعية بمراكز المحافظة تباعا عقب موافقة المكتب التنفيذي للحزب، موضحا أن الوفد سيظل حزب الأمة ونبض الشعب الذي يشاركه قضاياه.