قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظات شمال ووسط البلاد.

وأضاف علي عبد الخالق مدير المراصد الخارجية بهيئة الأنواء الجوية العراقية لـ"الأناضول"، إن "هزة بقوة 6 درجات ضربت في الساعة الواحدة و15 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي محافظات السليمانية وصلاح الدين وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد".

وأوضح أن "الهزة الارضية ناتجة عن هزة ارضية ضربت منطقة كرمنشاه الإيرانية على بعد 220 كم شمال شرق بغداد"، مشيرا إلى أنه "لم تسجل أي أضرار جراء الهزة".