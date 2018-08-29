تمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط تشكيل مكون من شخصين متخصصين في ترويج المخدرات، يدعيان "أولاد رجب"، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها بالمحافظة.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث المخدرات بنية ترويج "أولاد رجب" لكمية من الحشيش في أحياء بورسعيد، وشكلت مأمورية مكبرة قادها كل من الرائدان أحمد جمال، وأحمد دويدار، تحت إشراف قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن بورسعيد، أسفرت عن ضبط كل من "علي.ا.ا.ر"، وشهرته "البوجي رجب"، والمدعو "السيد.ا.ر"، وشهرته "السيد رجب"، وبحوزتهما 145 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش اللبناني، ومبلغ مالي قدره 1495 جنيها.

وأقر المتهمان عند مواجهتما بالمضبوطات بحيازتهم لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وذلك من خلال سيارة "هيونداي إلنترا موديل 2017"، للتخزين والتنقل أثناء البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العام باتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال التحقيقات.