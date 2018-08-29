قال مصدر من داخل برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، إن فريق العمل يعقد اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية، بشأن الاستعداد للموسم الجديد، الذي سينطلق في شهر سبتمبر، على قناة "سي بي سي".

وذكر أن الموسم الجديد، لا زال في مرحلة التحضيرات النهائية، حيث إن التصوير سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لم يتحدد بعد، الموعد النهائي لعرض البرنامج، لافتًا إلى أن هذا الموسم سيظهر في شكلٍ مختلف واستحداث فقرات جديدة.

وعرضت "سي بي سي" خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، حلقتين من برنامج "لايف من الدوبلكس"، وكانت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على"فاهيتا".