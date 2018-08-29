وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على أن تتولى إدارة آلية التعامل والرد على الإدعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثأر على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بأتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي، فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.

وأوضح البيان، أنه تم التصويت بشأن الوزارة التي ستتولى رئاسة اللجنة، للاختيار بين وزارتي الخارجية، وشؤون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الاصوات.