قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تقوم بدورها في الوفاء بالتزماتها تجاه المستحقين، وأضاف خلال توزيعه للحوم صكوك الأضاحي التي تتبناه الوزارة أن عملية التوزيع هذا العام تشهدًا اختلافًا، حيث حرصت الوزارة على معايير احترام آدمية الإنسان، وذلك بجمعهم في قاعة والتوزيع عليهم في أماكنهم، تطبيقا لتقصي معايير احترام حقوقهم وآدميتهم، كما يتم التوزيع على الأكثر احتياجًا بشكل أساسي.

وقدم الوزير الشكر للمتبرعين في مشروع الصكوك لهذا العام، وأكد أن حصيلة التبرعات بلغت 40 مليون جنيه ونتوقع أن تصل إلى 50 مليون بعد وصول المبالغ الموجودة في البنوك الفرعية لحساب الصكوك في البنك المركزي وذلك لتشجيع الوزارة توزيع 50 طن لحوم هذا العام.