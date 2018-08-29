يقدم الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، سلسلة من المحاضرات حول فنون الكتابة، في شهر سبتمبر المقبل، تحت عنوان "أدب الشباب" من خلال مركز "فعّال للتدريب والاستشارات الإعلامية".

وكان الكاتب الكبير قدم عدة سلاسل قصصية شهيرة منها "ملف المستقبل"، و"رجل المستحيل"، و"كوكتيل 2000"، وغيرها من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة.

يُذكر أن "فعّال" هو مركز للتدريب والاستشارات الإعلامية يضم فريقا من الخبراء في مجالات الإعلام والآداب والفنون يقدمون التدريبات المختلفة بطريقة احترافية لصناعة كوادر جديدة من المبدعين.

يضم "فعّال للتدريب والاستشارات الإعلامية" عددا كبيرا من الخبراء في مجال الرواية والقصة القصيرة على رأسهم الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، والكاتب والرسام خالد الصفتي، والكاتب محمد الفخراني، والكاتبة شيرين هنائي بجانب مجموعة متنوعة من الأدباء الشباب.