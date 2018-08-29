وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، على زيادة الحد الأدنى السنوي المضمون لصالح المجلس الأعلى للآثار من 10 ملايين جنيه مع الالتزام بباقي بنود العرض المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة؛ للحصول على حق تشغيل خدمات الزوار في منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة لمدة 20 عاما.

ووفقًا لبيان للمجلس اليوم، وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموافقة على السير في إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقات مع الجانب الصيني على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة في سبتمبر 2018.

كما وافق المجلس على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة بي إم سي إنترناشيونال اليابانية على توريد "300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات - 2 نظام السيرفر - حزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات" شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين وتقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة بـ 900 ألف دولار، والممولة من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.