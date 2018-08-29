قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن مصر بها أكثر من 3 ملايين مركبة "توك توك" وفقا لبيانات الاستيراد وسنويا يتم بيع وشراء من 60 لـ65 ألف توك توك، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظات بتذليل معوقات تراخيص مركبات الـ"توك توك" وتحديد خطوط سير لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك.

وأكد قاسم لـ"الوطن"، أن الوزارة طالبت المحافظات بموافاتها بإجمالي عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت المحافظات بتحديد خطوط سير مركبات التوك توك لتكون في المناطق الغير مخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط لاغير وتحديد مواقف لها، وعدم سير التوك توك في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض أو المياديين الرئيسية، مشددا على أن مناطق مثل مصر الجديدة والمهندسين والدقي غير مصرح بالتوك توك بها، أما الأماكن الشعبية وغير المخططة والقرى والنجوع وعددها 4741 قرية، وأكثر من 30 ألف نجع يسمح فيها بسير التوك توك وتوضع عليه خطوط السير واللوحات المعدنية والمخالف توقع عليه عقوبة، اما التعريفة تحدد بشكل لامركزى وفقا للمسافات.

وأشار إلى أن المحافظات مع وحدات المرور مطالبين بتنظيم عملية الترخيص وخطوط السير ومواقف تلك المركبات، وفق قانون رقم 121 لسنة 2008 والمعدل بقانون 54 لسنة 2014.

وأكد أنه لن يسمح بقيادة اطفال صغار لتلك المركبات، مع إلزام التكاتك بفتح ملف تأميني وضريبي، وأوضح أن قواعد ترخيص "التوك توك" موجودة، والقيمة الإجمالية للترخيص 361 جنيها، وكل أموره مقننة وينقصنا فقط التنفيذ، لافتا إلى أن ذلك يحد من ارتكاب جرائم بواسطة التوك توك خلال الفترة المقبلة.

وتابع قاسم، أنه في حالة تقنين وضع "التوك توك"، ستتوفر لدينا بيانات عن صاحبه وسائقه، مشيرا إلى أنه جار تقنين مسار "التوك توك" وتحديد الألوان في بعض المحافظات، وسيتم تحديد تعريفة له بناء على خط سيره، مثله مثل الميكروباص.