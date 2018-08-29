قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحي السكني "R5" الذي بدأ تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "جاردن سيتي الجديدة"، من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية. عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

ورصدت "الوطن" في التقرير التالي معلومات عن الحي"

1) الشقق السكنية عبارة عن شقق سكنية، وفيلات متصلة، وشبه متصلة، ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة.

2) يقع على مساحة ألف فدان تقريبا.

3) الطراز المعماري، للحي هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد

4) سيتم توفير جميع الخدمات بالحي (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

5)سيتواجد بالحي فندق 5 نجوم.