قال مصدر قضائي مسؤول، لـ"الوطن"، إنه لا صحة لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن ضبط قضاة في وقائع تقاضي رشوة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في مصدر تلك البيانات الكاذبة.