مدير أمن البحيرة يفاجئ الخدمات بمحيط كنائس حوش عيسى وأبوالمطامير

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم، الخدمات الأمنية بمركزي شرطة حوش عيسى وأبوالمطامير، لمتابعة سير الأعمال الإدارية بهم ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.

ووجه مدير الأمن، بتسهيل الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار، وناقش بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات.

وفاجأ "الرشيدي"، الخدمات الأمنية المعينة لتامين الكنائس بمدينة حوش عيسى وأبوالمطامير، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

كما تفقد مدير الأمن، وحدة مرور أبوالمطامير، وحرص أثناء الجولة في مناقشة المتردين سواء للتراخيص أو لتجديد الرخصة عما إذا كانت هناك مشاكل أو معوقات وعلى نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور، موجها بسرعة إنهاء إجراءات المترددين على إدارة المرور خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وحث الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان والاستقرار.