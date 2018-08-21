وسط حشد كبير من أبناء وأهالي مدينة دمنهور، أدى اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الاستاد الرياضي بمدينة دمنهور.

وتناولت خطبة العيد التي ألقاها الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لعباده وحجاج بيته ومغفرته لهم، والدورس المستفادة من قصة الفداء العظيم وامتثال سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل لأمر الله، فكانت المكافأة من السماء بالذبح العظيم فداء لسيدنا إسماعيل.

كما أكد وكيل الأوقاف، أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيرا إلى تواجد صكوك الأضحية التابعة لوزارة الأوقاف بالمساجد وإدارات الأوقاف بالمدن والمراكز، حتى قبل مغرب ثالث أيام التشريق لمن أراد ان يضحى بقيمة 1500 جنيه للصك الواحد.