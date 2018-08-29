قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على إعداد استراتيجية التنمية بشبه جزيرة سيناء، بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعدنية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بوضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الإمكانيات المتاحة والعمل على جذب الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية والتعدينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج، وهو تحالف مجري روسي من أجل شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير خدمة آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، حيث تتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، ومتابعة التزام مصر بالتزاماتها الدولية في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكلة من وزارات وجهات مختلفة، ترأسها وزارة الخارجية، ومشددًا على أنها لن تكون بديلًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعن انخفاض نسبة البطالة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التي أسستها الدولة في مختلف المجالات ساهمت بشكل كبير في تخفيض البطالة، حيث وصل معدل البطالة إلى أقل من 10% لأول مرة منذ عام 2010.