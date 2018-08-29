أصدر السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، توجيهاته بتقديم أقصى التيسيرات الجمركية ورفع درجات الاستعداد للعاملين بجميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية، للعمل على حسن وسرعة استقبال الحجاج العائدين عقب عودتهم بسلامة الله لأرض الوطن وأداء فريضة الحج.

كما طالب بالتنسيق مع جميع الاجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية، لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل والحفاظ على مصلحة العمل والمصلحة العامة للوطن.

وقال إنه جرى تدعيم صالات الوصول بجميع المنافذ والمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأموري الجمارك وتشغيل أجهزة أشعة الفحص بأشعة الإكس راي الحديثة لمراعاة التيسير على العائدين وإنهاء الإجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية.

كما جرى التشديد على حسن معاملة الحجاج القادمين بعد أداء مناسك الحج وجميع القادمين وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذلهم لأقصى الجهود وتقديم كافة المساعدات لهم والعمل على راحتهم.

و أكد أن جمارك نويبع استقبلت 2121 حاجًا خلال يومين على متن 48 أتوبيس على العبارات "آية، وسيناء، والبرنسيسة".

وكان في استقبال العبارات هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، واللواء محمد الشيمي رئيس هيئة الميناء، واللواء أشرف عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، وقيادات جمارك نويبع وجميع القيادات الأمنية العاملة بميناء نويبع، والذين قاموا بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام.