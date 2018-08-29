قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إن عملية سيناء 2018، هي عملية شاملة للقضاء على الإرهاب في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، أن تأمين الحدود الغربية بطول 1000 كيلو بات عبئًا مزدوجًا على قوات حرس الحدود، بسبب ما تشهده الدولة الليبية من اضطرابات.

وأشار، إلى أن عناصر الاستطلاع بالقوات المسلحة، تعمل على جمع المعلومات اللازمة للقضاء على العناصر والخلايا الإرهابية قبل أن تنشط وتنفذ عملياتها الإجرامية في سيناء أو أي محافظة أخرى.

وواصل: "عندنا عيون مش بتنام على الحدود، والناس اللي معندهاش دم وبيتكلموا يا ريت يسيبوا البلد في حالها، مش عاوزين نبقى زي سوريا أو ليبيا".

وأكمل: "القوات المسلحة أعلنت في بيانها الأخير عن ضبط حوالي 38 سيارة في الاتجاه الغربي، محملة بأسلحة وذخائر ومخدرات ومواد مسرطنة.. هؤلاء الإرهابيون يريدون تخريب البلد بأي طريقة".