تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من تجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ 370 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الأدوية.

وأوضح تقرير للهيئة صدور الحكم لصالح الدولة في الدعوى رقم 5616 لسنة 22ق– قضاء إداري الإسماعيلية بجلسة 28/4/2018 برفض الدعوى، حيث أقام رئيس مجلس إدارة شركة "بنتا فارم إيجيبت" للأدوية والمستحضرات الطبية الدعوى رقم 5616 لسنة 22ق – قضاء إداري الإسماعيلية، بطلب إلغاء القرارات المطعون عليها بعدم الاعتداد بتسجيل الأرض المملوكة للشركة بالقطعة رقم 261 جبل سرابيوم1 في أبو سلطان بمركز فايد بالإسماعيلية، والقضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 370 مليون جنيه، وصدر الحكم لصالح الدولة برفض الدعوى.