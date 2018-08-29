قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن جريدة الأهرام هي الأكثر توزيعًا في مصر والوطن العربي.

وأضاف خلال استضافته بفضائية "اكسترا نيوز"، أن تكلفة النسخة الورقية الواحدة من الجريدة تبلغ حوالي 7 جنيهات في الأيام العادية و14 جنيهًا في يوم الجمعة، وتبعا بسعر 2 جنيه بس.

ولفت سلامة، إلى أن الصحافة الورقية تعاني من أزمات اقتصادية طالت مختلف وسائل الإعلام، بسبب حالة عدم الاستقرار التي عاشتها البلاد منذ عام 2011، على المستويات السياسية والاقتصادية، وقلة حصول الصحف على الإعلانات، التي تعتبر المصدر الأساسي للتمويل.