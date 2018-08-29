أحال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، موظفي محطة معالجة الصرف الصحي للتحقيق لتركهم مواقع العمل.

وقال المهندس مجدي الطماوي، إن لجنة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية للمركز أثناء مرورها على مواقع العمل في دائرة المركز، رصدت ترك موظفي محطة معالجة الصرف الصحي القريبة من منطقة عين أحمد بالمدينة مواقع العمل، مع تسديد خانات الحضور والانصراف بدفتر الحضور الخاص بموظفي المحطة وترك المحطة بدون مسئول تشغيل خلال نوبتجية مساء اليوم.

وأضاف الطماوي، أنه جرى إخطار المهندسة مديرة مرفق الصرف الصحي لإحالة الموظفين للتحقيق ومجازاتهم بالخصم من 3- 5 أيام من راتبهم وذلك في إطار متابعة الانضباط في مواقع العمل خاصة المرافق.