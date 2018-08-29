قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه يجب اتباع منهج التعلم بدلًا من التعليم والتلقين، حتى تؤتي المنظومة الجديدة ثمارها خلال 15 عامًا.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن تطوير منظومة التعليم تجعل الدول تترقى وتطور وتستطيع محاكاة والاختلاط بالدول الأخرى.

وتابع، أن مصر دولة لا يمكن عزلها؛ لأنها "دي واقفة على الناصية.. ناصية أفريقيا وأوروبا وآسيا".

وأكمل: "قبل ثورة يوليو، كنا منفتحين على العالم، فكان من الممكن أن تجد حلاقًا إيطاليًا، كما عاشت مختلف الجنسيات والديانات في مصر، لكن الوضع اختلف بعد ثورة يوليو".