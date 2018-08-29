عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، اجتماعًا مساء اليوم، حضرته اللجان الفرعية بالمراكز والاقسام المختلفة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد فؤاد، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، إنه تم مناقشة أزمة انقطاع المياه بالمحافظة، وعرض تفاصيل اجتماع قيادات الوفد بالمهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الاسكان، وما صدر منها من وعود بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وعرض النائب محمد فؤاد وعلاء غراب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كل تفاصيل وملابسات الأزمة وكيف تحرك الوفد بالتنسيق مع مستقبل وطن لحلها وتدارك الموقف.

وتطرقت اللجنة خلال لقاءها بحشد من أهالي البدرشين، وأعضاء اللجان الفرعية لحزب الوفد بالجيزة، استعدادات اللجنة العامة للحزل بالجيزة للعام الدراسي الجديد المنتظر أن يبدأ 23 ديسمبر المقبل، حيث تم الاعلان عن اطلاق حملة جديدة تحت عنوان جاهزين للعام الدراسي الجديد.

وأكد قيادات اللجنة، مواصلة الجهد لحل المشكلة بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة.