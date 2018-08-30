عكاشة: "قاعد عاطل مبشتغلش بقالي سنتين.. وفكرت أفتح فرن عيش بلدي"

قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، إنه فكر جديًا في أن يفتح "فرن عيش بلدي" بعدما علم أن "الفرن" يمكن أن يربح منه يوميًا ما بين 400 لـ600 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه فكر أيضًا في فتح منفذ بيع للألبان واللحوم؛ لبيع ألبان ولحوم المزرعة التي تمتلكها والدته وأبنائه.

وتابع: "أنا قاعد عاطل مبشتغلش وبقالي سنتين ونص قاعد مبعملش حاجة ولما التلفزيون المصري بعت لي جواب لازم أروح أستلم العمل ياما هيرفدوني روحت استلمت العمل وخلاص".

ولفت عكاشة إلى أن عودته للتلفزيون المصري بسبب انتهاء إجازته وفشله في تجديدها، مشيرًا إلى أنه لم يُعرض عليه تقديم أي برنامج.