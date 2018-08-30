"التموين": حصة المواطن من الخبز ثابتة 5 أرغفة بسعر 5 قروش يوميا

نفى أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ما تم تداوله عن تخفيض حصة المواطن من الخبز في البطاقات التموينية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن حصة المواطن ثابتة في الخبز، وتشمل 5 أرغفة لكل مواطن على البطاقة التموينية.

وأوضح كمال أن "بون" صرف الخبز الجديد يحتوي على عدد الخبز المنصرف وعلى الخبز المنصرف طوال الشهر، وعلى "عدد النقاط المتبقية له ليتمكن من صرفها من أي بدال تمويني بسلع أخرى".

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على ثبات حصة المواطن من رغيف الخبر وأحقيته في الحصول على حصته كاملة بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.