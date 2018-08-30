أعضاء بمجلس النواب الإيراني يبدأون إجراءات لعزل وزراء في الحكومة

بدأ أعضاء بمجلس النواب الإيراني اتخاذ إجراءات عزل وزيري التعليم والصناعة، في خطوة للتصعيد للضغط على الرئيس حسن روحاني، وأفادت مصادر إيرانية، بأن "عشرات النواب يطالبون بعزل الوزيرين بتهم تتعلق بالإخفاق الاقتصادي والفساد في المنظوم التعليمية".

وكان مجلس الشورى الإيراني قد سحب الثقة، الأحد، من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية "مسعود كرباسيان"، ضمن تداعيات اقتصادية قاسية تواجهها الحكومة الإيرانية مع عودة العقوبات الأميركية، وخسر "كرباسيان" تصويت الثقة بـ137 صوتاً مقابل 121 صوتا، وامتنع نائبان عن التصويت، ما جعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

وكان 33 نائباً قاموا بتوقيع طلب استجواب "لكرباسيان"، قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهمون فيه الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران.

وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.