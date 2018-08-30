أعضاء بمجلس النواب الإيراني يبدأون إجراءات لعزل وزراء في الحكومة

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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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برنامج زيارة الرئيس السيسي للبحرين والصين وأوزباكستان

برنامج زيارة الرئيس السيسي للبحرين والصين وأوزباكستان

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صحيفة: فضائح تتسببت في خروج المنتخب الألماني من كأس العالم

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السيسي يبدأ جولة خارجية اليوم تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

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"التموين": حصة المواطن من الخبز ثابتة 5 أرغفة بسعر 5 قروش يوميا

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