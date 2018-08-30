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كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

السيرة الذاتية لمحافظ كفر الشيخ إسماعيل طه.. "عائد من دمياط"

السيرة الذاتية لمحافظ كفر الشيخ إسماعيل طه.. "عائد من دمياط"

محافظ الشرقية السابق يستعد لمغادرة الديوان العام

محافظ الشرقية السابق يستعد لمغادرة الديوان العام

دبلوماسي سابق: حيوية السيسي ونشاطه أدت لازدهار علاقات مصر الخارجية

دبلوماسي سابق: حيوية السيسي ونشاطه أدت لازدهار علاقات مصر الخارجية

300 طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة بمعامل آداب عين شمس

300 طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة بمعامل آداب عين شمس

عاجل| مقتل صحفي يمني بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي

عاجل| مقتل صحفي يمني بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي

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السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

مصدر: أحمد الأنصاري محافظا لسوهاج

مصدر: أحمد الأنصاري محافظا لسوهاج

مصادر: تعيين عبدالعزيز قنصوه محافظا للإسكندرية

مصادر: تعيين عبدالعزيز قنصوه محافظا للإسكندرية

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