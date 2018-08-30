رحل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، من مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس شرق المدينة، بعد ساعتين قضاهما في جمع مستلزماته ومتعلقاته كافة.

وعملت "الوطن" أن المحافظ السابق رفض الحديث نهائيا مع أحد خلال فترة وجوده، وبعدما أنجز جمع متعلقاته ودع العاملين بمكتبه بابتسامة صغيرة وخرج.

ويؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، وفاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم، على أن تضم عسكريين بارزين ولواءات وأساتذة جامعيين، كما سيكون للمرأة نصيبًا جيدًا.